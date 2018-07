A Amazon do Japão começou — antes do combinado — a aceitar pré-encomendas do Super Mario Special Collection Pack, para Nintendo Wii. Porém, a filial japonesa do site de vendas norte-americano pode ter recebido um alerta da Nintendo, tirou as informações sobre o lançamento e deixou apenas o link com informação da pré-venda de “um produto especial da Nintendo”.

Segundo o site japonês Game Jouhou, é uma coleção de aniversário dos 25 anos da série Super Mario, com todos os jogos clássicos do Nintendo 8-bits, semelhante ao pacote Super Mario All-Stars que foi lançado para o console 16-bits Super Nintendo.

Com o jogo deve ir acompanhado um livrinho que conta a história do desenvolvimento do jogo, materiais inéditos e uma trilha sonora com músicas do Super Mario Bros (Nes).

Segundo o site, algumas lojas surgiram com anúncios dos 25 anos do bigodudo no varejo do Japão, porém, sumiram com a virada do dia. Há a indícios de que a Nintendo tenha pedido aos varejistas que os anúncios só sejam apresentados ao público após o anúncio oficial.

Com a imagem do único anúncio que surgiu na internet, dá para perceber que a caixa do produto será amarela, e que realmente só terá os jogos classicos. O lançamento oficial está previsto para 21 de outubro a um preço de 2,500 ienes.