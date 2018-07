REPRODUÇÃO

A Rovio lançou nesta quinta-feira, 30, a continuação do seu sucesso Angry Birds. Apesar do “2” no seu título, Angry Birds 2 é o 16º lançamento baseado na franquia, que já passou por diferentes universos e modos de jogos, como em Angry Birds Star Wars I e II, Rio, Transformers, Go! (um game de corrida) e Epic (um RPG baseado em turnos).

O novo jogo chega gratuito (freemium) para iOS e Android. Seu estilo baseado em missões e estrelinhas continua, as novidades são a inclusão de missões divididas em até quatro etapas internas, missões diárias (como “Consiga 10 estrelas”), a possibilidade de jogar com qualquer um dos sete personagens desbloqueáveis – sendo um deles um estreante: Silver, um pássaro fêmea, que por ter crescido “em um cativeiro de porcos, adquiriu hábitos suínos e um estranho senso de humor”, e tem como habilidade um looping no ar.

Ainda entre os novos elementos, a possibilidade de lançar “mágicas” em meio às partidas, como uma chuva de patos de borracha que causam danos, um feitiço de crescimento nos porcos (causando destruição e quedas), entre outros, e luta com chefões. Além disso, Angry Birds 2 incorporou um modo de jogo visto em Angry Birds Epic. Trata-se da Arena, permitido após o nível 25, que conta com torneios diários e partidas entre jogadores.

A continuação, apesar de chegar seis anos depois do título original, traz melhorias sutis, mas interessantes. Em segundos, qualquer fã do jogo dos pássaros conseguirá notar mudanças nas texturas, deixando-o com um aparência mais viva, e na física, um pouco menos realista e mais divertida – falando em diversão, um ponto alto do jogo é a “câmera” no canto esquerdo superior que mostra a expectativa dos porcos ou do pássaro a ser arremessado antes de cada jogada.

Sem ousar muito, fazendo o feijão com arroz, a Rovio deve reconquistar os fãs da franquia, dispersados ao longo dos últimos-repletos-de-títulos-anos da marca, que conta sozinha com mais de 3 bilhões de downloads de seus títulos.

