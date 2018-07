SÃO PAULO – A Rovio consolida nesta segunda, 16, sua estratégia de diversificar o gênero de jogo dos seus personagens voadores. Depois dos Angry Birds disputando o primeiro lugar no game de corrida Angry Birds Go!, agora é a vez de adentrarem o terreno dos RPG, aliado a uma estética medieval em Angry Birds Epic.

Lançado experimentalmente em alguns países (Canadá, Austrália e Nova Zelândia) em março, o jogo que organiza batalhas por turno (modo de batalha típico dos role-playing games no qual os movimentos do jogador são intercalados por ações de NPC ou de algum outro jogador) chega internacionalmente para iOS, Windows Phone e Android.

Assim como em Go!, Epic segue o modelo freemium: gratuito, porém permitindo ao jogador impulsionar seu desempenho no game comprando armas e recursos como poções e acessórios.

A franquia aposta em outro elemento em alta: a cooperação. Por meio de contas do Facebook é possível achar seus amigos – assim como em Candy Crush Saga, ao menos cinco deles terão de “autorizar” o seu avanço dentro do game nos chamados Friendship Gates – ou da própria Rovio – utilizado principalmente para sincronizar o jogo entre diversos dispositivos.

Transformers

Na esteira de Epic, a Rovio anunciou a futura chegada de Angry Birds Transformers. A empresa não deu muitos detalhes, mas só avisa que o jogo app que colocará o jogador para comandar as batalhas entre os Autobirds e os Deceptihogs está “chegando logo”. Com o lançamento, a desenvolvedora consolida a estratégia de usar a licença de sucessos de bilheteria para emplacar seus jogos. O primeiro do que parece ser uma lista promissora está Star Wars, franquia da qual a Rovio fez dois games mobile de sucesso.

Com Transformers, a empresa também selou mais uma vez parceria com a fabricante americana de brinquedos Hasbro, indicando que telepods (bonecos que quando próximos ao aparelho celular ou tablet afeta o jogo, acrescentando um novo personagem ao jogador, por exemplo) dos meio-pássaros-meio-veículos deverão aparecer no mercado daqui algum tempo.