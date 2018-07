Divulgação

A Rovio, desenvolvedora do Angry Birds, vai expandir o seu game para consoles da Sony (PSP e PlayStation 3), Nintendo (Nintendo DS e Wii) e Microsoft (Xbox). O jogo fez sucesso imediato após seu lançamento na App Store em dezembro de 2009. Até início de novembro, entre plataformas móveis, ele já havia tido mais de 30 mil downloads.

O CEO da Rovio, Peter Vesterbacka, fez o anúncio durante o Social Gaming Summit, evento em Londres, que debateu o mercado games na internet. Ele disse que a próxima versão do game virá com opção multiplayer e terá visual semelhante aos jogos do “old school Worms“.

Segundo o site T3, Vesterbacka está confiante de que a continuação do game vai “surpreender as pessoas” e deseja (como todo criador de game no mundo) que “Angry Birds se torne maior do que Tetris”. O site afirma ainda que o CEO tem intenções de ver seu game na rede social Facebook, terreno que rendeu sucesso a outras empresas como o Zynga e seu FarmVille.

Angry Birds 2 terá ainda outro diferencial: será possível joga a partir do ponto de vista dos porcos. Na primeira edição os porcos eram os vilões que roubavam os ovos dos pássaros que passam o jogo todo atacando os porcos, com fortes estilingadas, protegidos por obstáculos de vidro, madeira e pedra.

Após sua estreia na App Store, Angry Birds chegou ao Nokia N900, em seguida com uma versão em HD para o iPad em abril (mês de lançamento do aparelho), em agosto para a plataforma da Palm, em outubro para a Symbian e para o Android, o OS do Google. Sobre este último, pelo Twitter a Rovio anunciava, na época, a surpresa em ter mais de 2 milhões de downloads do game no segundo dia do aplicativo, finalmente gratuito.

Natal

O site Pocket Gamer, garimpou outra novidade: a empresa de games vai lançar uma nova versão especialmente para o Natal. Depois do Angry Birds Halloween, lançado em outubro, a Rovio pode lançar o Angry Birds Christmas em meados de dezembro. O site diz que serão 45 novas fases, todas decoradas com símbolos natalinos.



/Pocket Gamer



/Pocket Gamer