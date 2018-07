A fabricante do Angry Birds, Rovio, em parceria com a Deutsche Telekom, realizou uma apresentação, digamos assim, para promover o jogo em uma praça na cidade de Terrassa, na Espanha. O aquecimento da banda de jazz tocando o tema do game e os momentos de “ação” (com direito a porcos explosivos) foram gravadas pelo HastaLosJuegos.