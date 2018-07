Por Bruno Capelas

Anunciado em junho durante a San Diego Comic-Con, Angry Birds: Transformers ganhou um novo trailer nessa quarta-feira, 3, e ele parece saído diretamente de uma fita VHS dos anos 80 para um canal do YouTube. Com jeitão de animações japonesas e uma trilha sonora farofa, o vídeo mostra o embate entre Autobirds e os Deceptihogs, em um embate que deve chegar a milhões de smartphones e tablets a partir de 15 de outubro.

O jogo é um crossover entre a bem-sucedida série de games dos pássaros raivosos com a franquia de cinema e TV dos carros-robôs, e consolida a estratégia da empresa de se juntar a grandes marcas do mundo do entretenimento para ter sucesso em seus jogos — algo que já aconteceu com o filme Rio, da Fox, e com a série Star Wars, de George Lucas.

Com Transformers, a empresa também selou mais uma vez parceria com a fabricante americana de brinquedos Hasbro, indicando que telepods (bonecos que quando próximos ao aparelho celular ou tablet afeta o jogo, acrescentando um novo personagem ao jogador, por exemplo) dos meio-pássaros-meio-veículos deverão aparecer no mercado daqui algum tempo.