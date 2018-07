A Electronic Arts divulgou, na quarta-feira, 22, as box-arts (caixas) do jogo Fifa Soccer 11, que será lançado em outubro. Kaka, jogador brasileiro do time espanhol, Real Madrid é o destaque da capa do jogo de futebol. Ao lado estão o Carlos Vela, do time inglês, Arsenal e o norte-americano Landon Donovan, do Galaxy, de Los Angeles.





A novidade do Fifa 11 é a função Personality, em que as capacidades reais do jogador possam estar presentes no jogo, para diferenciar os atletas. Além disso, o fã de Fifa contará com a função que complementa o sistema de passe, Pro Passing, que vai ajudar a dar mais precisão aos passes e de acordo com o a capacidade do jogador de futebol. E é claro, o jogo terá as famosas vuvuzelas que torturaram muita gente na Copa do Mundo, na África do Sul.





Outra novidade é que a versão do Wii pode ter uma versão Street, com campos menores e as paredes, que serão jogáveis no Brasil, Londres e França, podem ser usadas para fazer habilidades com a bola, como tabelar com a parede, para enganar o adversário e fazer um chute ao gol.

O jogo, que teve a demonstração jogável de três minutos, divulgada no site da produtora, estará disponível para o PC, PSP, PS2, PS3, Xbox 360, Nintendo Wii e Nintendo DS, no dia 1º de outubro.