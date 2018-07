Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Brace yourself! Se você acompanha o mundo dos games e adora a saga de Game of Thrones (sem trocadilhos, por favor), já deve saber que uma versão dos acontecimentos de A Canção de Gelo e Fogo deve chegar aos consoles até o fim do ano.

O que ninguém sabia até esta quinta-feira, 20, é que vários atores da série da HBO devem também participar dos episódios dos jogos, incluindo o anão Peter Dinklage (Tyrion Lannister) e Lena Heady (Cersei Lannister). Ambos aparecem no trailer abaixo, divulgado recentemente.

Game of Thrones: A Telltale Games Series terá seis episódios, contando a história da casa de Forrester, uma nobre família que se situa ao Norte de Westeros.

O desenvolvimento do jogo está na mão da Telltale Games, que conduziu recentemente uma ótima adaptação da série Walking Dead para o mundo dos botões e direcionais. Durante o jogo, que terá episódios lançados ao longo dos próximos meses, o usuário poderá desempenhar diferentes ações com cinco diferentes personagens, todos membros da casa de Forrester.

Iron from Ice, o primeiro dos novos episódios, está previsto para ser disponbiilizado para download até o fim do ano para PC, Mac, PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360. “The game is coming”.