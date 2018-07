Com lançamento previsto para o dia 27 de outubro, no Japão, The King of Fighters XIII, game de luta que fez fama nos arcades, terá a volta de um lutador clássico na versão para PlayStation 3 e Xbox360, segundo informações do site Shoryuken.com.

Trata-se de Billy Kane, da série Fatal Fury. Com isso, a versão caseira (para consoles) do jogo terá 32 personagens. Rumores já haviam apontado a volta do lutador na edição passada do game, lançada em 2009, o que não se confirmou. Agora, uma reportagem publicada na revista japonesa Famitsu decreta a volta dele à série.

Ainda não há previsão de lançamento do jogo nos Estados Unidos, segundo a Atlus, responsável por trazê-lo ao mercado americano.