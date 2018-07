Por Bruno Capelas

O mais novo título da franquia Call of Duty, chamado Advanced Warfare, acaba de sair no mercado. Gamers de plataformas como Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 e PC podem sacar suas armas virtuais e partir para a briga após pagar de R$ 109 (PC) a R$ 199 (demais plataformas). O Que Mario? bateu um papo com o produtor de CoD: Advanced Warfare e o resultado você confere abaixo:

LOGIN: Mike Meija, produtor de Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Advanced Warfare é o primeiro jogo da franquia que leva a narrativa para um futuro não tão próximo. Como foi o trabalho de ‘prever o futuro’?

Tudo começou com a ideia de pesquisa. Há muitas coisas interessantes acontecendo na ciência e na área militar hoje em dia. Decidimos trazê-las para a nossa história. Não quisemos fazer ficção científica, preferimos que os fãs sintam que o que eles veem na tela pode ser real. A partir do momento que você brinca de ficção científica, você põe um pé na fantasia, e nós queríamos continuar com algo realista. É o que explica o exoesqueleto que todos os jogadores usarão em Advanced Warfare, algo que já está sendo pesquisado hoje, e as corporações militares privadas. Não foi invenção: tudo nasceu de pesquisa.

Apesar de estar no futuro, Advanced Warfare não quer ser um jogo de fantasia como Destiny, que também é publicado pela Activision.

Não. A ideia do exoesqueleto é muito avançada, mas é real. Com o novo exoesqueleto, há novas habilidades de movimento: os jogadores podem voar, correr mais rápido e tem mais força. Isso muda a jogabilidade, deixa cada soldado com armas à frente de seu tempo. Os movimentos também ficaram mais avançados, diferentes. Mas, no fim das contas, tudo parte de como o jogador utiliza esses recursos.

Há jogadores que diziam se divertir mais com os Call of Duty ambientados no passado, uma vez que parecia mais difícil manejar um rifle da Segunda Guerra Mundial do que uma supermetralhadora do futuro. O que o senhor pensa sobre isso?

No estúdio, somos tão fãs quanto os fãs de Call of Duty. É o tipo de coisa que está no nosso filtro quando pensamos o jogo. Nossos fãs estão crescendo conosco, eles jogam Call of Duty há mais de dez anos, e evoluíram junto com o jogo e a maneira como ele é desenhado. Ainda temos armas que são difíceis de manejar, mas, para mim, é bom que os jogos evoluam, sigam em frente.

Advanced Warfare tem Kevin Spacey. Como foi trabalhar com ele?

Ele é um ator incrível. Quando criamos a história, não sabíamos que ele participaria do jogo. Foi incrível tê-lo no jogo, não só com sua voz, mas também com suas feições. Ele fez a história ser melhor e mais incrível. É ótimo ser parceiro dele.

Call of Duty tem sido usado em inúmeras competições de eSports. Como Advanced Warfare contempla as competições?

Desde o início, sabíamos que Advanced Warfare seria importantíssimo para os eSports, uma cena que cresceu muito nos últimos anos. É incrível ver isso. Entretanto, mais do que competições profissionais, tudo em Call of Duty nasce em torno da competitividade. Se o game não for competitivo, não funciona. Outra coisa bacana é que percebemos uma nova comunidade de jogadores de Call of Duty, que se interessaram pelo jogo após assistir partidas de torneios como a MLG (Major League Gaming, um dos principais campeonatos de eSports dos EUA). Só temos a agradecer e torcer para que isso siga em frente.

Depois de dez anos e mais de um século de história explorado na série, vale a pergunta: qual é a essência de um game de Call of Duty?

É engraçado falar disso. O que faz de Call of Duty algo tão incrível é que é um jogo competitivo, divertido, fácil de jogar, mas difícil de se tornar um grande jogador. É ótimo para nós ver como as pessoas reconhecem que um novo jogo é um jogo de Call of Duty. Tem algo único no jogo, mesmo que sejam novidades na jogabilidade. È um jogo com muitas camadas, mas tem uma essência: 60 frames por segundo, competitivo… talvez seja difícil de descrever, mas é um ótimo sentimento!

Muito tem se falado sobre realidade virtual, e como ela pode mudar os games nos próximos anos. Alguma ideia de como ela poderia ser usada em Call of Duty?

Acho muito bacana que a indústria de games tenha começado a desenvolver ideias para realidade virtual. Mas ainda está se desenvolvendo. Só o tempo vai dizer se seria uma boa ideia para Call of Duty. Ainda não testei a realidade virtual, estive muito focado em Advanced Warfare.Não consigo dizer nada sobre isso hoje, mas como parte da indústria, acho incrível que estejamos olhando para um novo tipo de experiência em games.

Call of Duty: Advanced Warfare

Desenvolvedora: Sledgehammer Studios

Publisher: Activision

Lançamento: 4 de novembro

Plataformas: Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 e PC

Preço: R$ 199,90 (Xbox e PS) e R$ 109,99 (PC)