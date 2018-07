Por Bruno Capelas

Time da KaBuM eSports celebrando o campeonato brasileiro de LOL. FOTO: Divulgação

Um grupo de cinco jovens brasileiros pode fazer o País disputar pela primeira vez o campeonato mundial de League of Legends. Na noite dessa sexta-feira, 29, às 21h (horário de Brasília), o time da KaBuM! eSports, vencedor do Circuito Brasileiro de League of Legends (CBLOL), disputa em Los Angeles uma vaga na elite do e-Sport mundial contra o selecionado latino-americano da Pineapple Express (PEX Gaming).

Caso vençam, TinOwns, Dans, Minerva, LeP e Danagorn (como os garotos são conhecidos no universo do jogo) vão à Coreia do Sul em busca do título mundial, lutando contra outras 15 equipes do mundo todo. A final do campeonato será disputada no Sangam Stadium, em Seul, que recebeu a abertura da Copa do Mundo de 2002. No ano passado, a final de League of Legends foi disputada na Staples Center, arena de Los Angeles acostumada a receber astros do basquete e do mundo da música. Foram 18 mil ingressos vendidos em apenas uma hora, e mais de 30 milhões de pessoas assistindo o campeonato pela TV.

Garotos do time da KaBuM vivem em sistema de concentração em Limeira, no interior de SP. FOTO: Erica Dezonne/Estadão Garotos do time da KaBuM vivem em sistema de concentração em Limeira, no interior de SP. FOTO: Erica Dezonne/Estadão

Quem quiser assistir à disputa pode acompanhar o desempenho do time tupiniquim pela Twitch.tv, site dedicado a transmissões de partidas de games e que foi comprado pela Amazon por US$ 1 bilhão.

No início de agosto, o Link fez uma matéria com o time da KaBuM eSports, contando como é a vida de um atleta dos mouses e dos teclados. Entre os 17 e os 24 anos, os garotos vivem em sistema de concentração digno das principais seleções de futebol do mundo em uma casa no interior paulista, e treinam intensamente. Saiba mais sobre a vida deles aqui – e sobre o crescimento dos eSports no mundo aqui.