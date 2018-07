A desenvolvedora britânica King lançou a continuação do seu game de sucesso Candy Crush Saga. O novo título se passa no mesmo universo que o anterior, mas conta com gráficos melhorados, novos modos de jogo e doces.

Segundo porta-voz da empresa, a continuação deve “complementar” o jogo original, um dos games líderes de rentabilidade da Google Play e da App Store.

Chamado Candy Crush Soda está disponível gratuitamente com 180 fases no Facebook e nas lojas virtuais de aparelhos Android e iOS.