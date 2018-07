Em evento fechado no Japão, a Capcom anunciou uma forte parceria com a Microsoft para lançar uma nova safra de games para Xbox 360.

Um novo trailer de Dead Rising 2 conseguiu aumentar ainda mais a expectativa. Aparentemente, a mesma mecânica de jogo do primeiro game da franquia será mantida, com interessantes adições. O novo protagonista é Chuck Greene e o campo de batalha é uma cidade parecida com Las Vegas. Muito melhor que apenas um shopping center, cenário do primeiro jogo, não?



A novidade mais legal é a possibilidade de criar armas com objetos recolhidos. E essa cabeça de alce? Impagável…

O aguardado Lost Planet 2 ganhou um reforço inesperado. Os personagens principais de Gears of War, Fenix e Cole, poderão ser utilizados no jogo!



A Capcom está colhendo os frutos de ter sido uma das primeiras empresas de peso a apostar no Xbox 360. O fato da Microsoft emprestar uma de suas maiores franquias exclusivas, Gears of War, para Lost Planet 2 mostra o prestígio da Capcom com a Microsoft.

E também fica claro que a Microsoft não vai descansar até conseguir romper a resistência nipônica ao seu videogame. Com parceiros como a Capcom,pode ser que a Microsoft realmente consiga.