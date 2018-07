DIVULGAÇÃO

A Capcom confirmou, após uma onda de rumores, que o jogo de luta Street Fighter V terá cenário e lutador brasileiros. Ainda sem revelar a identidade do personagem, um vídeo — apresentado durante a WB Games Summit 2015 — mostrou o cenário brasileiro que integrará uma das fases do jogo.

Como é possível ver no vídeo, o cenários brasileiro é formado por morros — lembrando muito o Corcovado, no Rio de Janeiro. Só que ao invés do Cristo Redentor, é possível ver uma taça da Copa da Mundo e diversas favelas em toda a extensão do cenário.

Além disso,Yoshinori Ono, produtor executivo da Capcom e que aparece durante o vídeo para anunciar as novidades aos brasileiros, confirmou presença no Brasil Game Show 2015, em outubro, e revelou que o lutador brasileiro será anunciado durante a realização do evento.

Alguns rumores — e o fato de Ono estar caracterizado como o personagem — indicam que será Blanka o representante do Brasil.

Fases na China e em Londres também já foram confirmadas.

Veja, abaixo, o vídeo de Yoshinori Ono mostrando o novo cenário e confirmando a participação na Brasil Game Show: