por Luiz Fernando Toledo

O carismático ninja de olhos gigantes é motivo suficiente para baixar Clumsy Ninja em seu iOS. Assuma: games com gráficos tão belos chamam antes pelo visual, depois pelo resto. E foi assim que o ‘Que Mario?’ chegou a este divertido misto de tamagotchi (ou “bichinho virtual”) e jogo de ação.

Antes de tudo, é preciso abandonar a expectativa por grandes batalhas entre espadas e shurikens. Na contramão de games como Fruit Ninja ou Mini Ninjas, Clumsy Ninja é pacífico como nenhum outro. A jogabilidade é focada no corpo do personagem, que se move em uma física impressionamento para um simulador. Com a ponta dos dedos, arremesse o pequeno ninja no ar, puxe-o pelos pés ou pelas mãos. Jogue-o para o fundo da tela.

A trama é simples: você é treinado por um mestre para se tornar um verdadeiro lutador ninja. Para isso, resolve uma série de atividades como pular em camas elásticas, destruir caixas de madeira e até voar em balões de gás hélio. Cada atividade cumprida rende moedas que podem ser trocadas por itens ou pelo reparo dos equipamentos usados.

Dê poções ao ninja para que ele se gire como um helicóptero. Ou puxe sua cabeça fazendo círculos, para que ele execute “mortais” no ar. Gostar de Clumsy Ninja é entender sua mecânica. Perceber reações diferentes para cada estímulo no jogo.

É comum que o jogador esqueça o que estava fazendo quando decidiu abrir o aplicativo e ficou hipnotizado na jogabilidade despretensiosa. Mesmo sem missões difíceis ou estratégias mirabolantes, a ideia encanta.

Os gráficos são tão bem desenhados que, à primeira vista, é mais divertido apenas observar os movimentos do personagem do que realizar qualquer treinamento. E lá se vão dez ou vinte minutos do seu dia apenas para arremessar um garotinho de polígonos em um cenário colorido. Se bem gastos ou não, depende de quanto sangue você costuma esperar em um jogo envolvendo ninjas e armas. Neste aqui não há nenhum.