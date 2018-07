A Harmonix abriu um novo site para que qualquer um coloque seu trabalho para ser vendido e baixado. As músicas submetidas e aprovadas entrarão como conteúdo baixado para ser usado dentro do game.

O sistema simplifica bastante a adição de conteúdo dentro do jogo. Em vez de precisar entrar em contato com cada selo independente ou fazer reuniões para avaliar conteúdo, a Harmonix abre suas portas e deixa que o conteúdo venha a ela. Os lucros com a venda de conteúdo são repartidos entre a empresa e quem fez a música.

O mais bacana: por US$ 99 por ano, quem quiser poderá acessar todas as músicas e votar nas que mais gostar, ajudando no processo de seleção do material que chegará para todos os jogadores.