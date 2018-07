O Google anunciou na quarta-feira, 11, a vinda do popular Angry Birds para a seu browser Chrome, em forma de aplicativo. Desde então, o desespero tomou conta de patrões e governos, que já previam quedas na produção e causada pela completa dispersão da massa produtiva. Tudo mentira, é claro. Mas que muita gente ficou entretida pela nova distração à mão, ficou.

O game é o app mais popular entre as lojas de aplicativos que vão desde a Android Market e App Store até a Playstation Network, rede de usuários de PS3 e do portátil PSP.

E como todo jogo, sempre há um “trapaceiro” que tenta descobrir meios de burlar regras e, de acordo com a lei do menor esforço, “zerar” ou concluir todas as fases sem muito suor. Com o Angry Birds no Chrome não foi diferente.

O desenvolvedor Wes Bos, do Canadá, sabendo que a versão para browser havia sido criada em HTML 5, logo percebeu que com uma simples ação, seria possível abrir todas as fases do Angry Birds e, não só isso, deixá-las concluídas com sucesso máximo, leia-se com as três estrelinhas.

Para isso, após abrir o aplicativo pelo Chrome, coloque este código na barra de endereço e aperte Enter (o app deve reiniciar automaticamente):

javascript: var i = 0; while (i<=69) { localStorage.setItem(‘level_star_’+i,’3’); i++; } window.location.reload();

Para bloquear as fases novamente, faça o mesmo, usando o seguinte código:

javascript: var i = 1; while (i<=69) { localStorage.setItem(‘level_star_’+i,’-1′); i++; } window.location.reload();

E, aí? Vai trapacear?

(Vi no ReadWriteWeb)