Murilo Roncolato

Recentemente, um estudo nascido da parceria da desenvolvedora nacional de games Sioux, a empresa de pesquisas Blend New Research e a Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games (Acigames) tentou identificar o público jogador brasileiro, suas preferências e comportamento.

Em termos de público consumidor, a Pesquisa Game Brasil apresenta um dado quebrador de senso comum que mostra que 47,1% dos jogadores são mulheres. O segundo tombo vem com a informações de que apenas 9,3% dos entrevistados se consideram “gamers”, enquanto todo o resto diz jogar apenas para passar o tempo.

Os resultados apontaram que 82% dos entrevistados usa o celular para games. O fato em si não deve surpreender, já que a penetração de celulares na população brasileira é de 75%, e games são o gênero de aplicativos baixados por 78% dos brasileiros, segundo a pesquisa.

O que chama atenção é o fato de o dispositivo móvel ultrapassar o computador (PC) entre os gamers, que viu sua participação cair de 85% para 71,3% (entre 2013 e 2015). Segundo os autores do estudo, 80% do uso dos games acontece no trânsito.

Vale ressaltar um dado apresentado: a grande maioria (75%) dos brasileiros jogam games apenas se não tiverem de pagar por eles, e apontam a existência de opções gratuitas como principal motivador.

Os tablets também ganharam mais espaço, chegando a responder por 37,4%; e as smart TVs por 6,1%.

Os consoles representam 56,2% das plataformas usadas por brasileiros – desses, 98% afirmaram ter comprado o console fora do Brasil para fugir dos altos preços nacionais.

Vale notar que apesar desses números, relativos a plataformas utilizados para games, existe ainda informações sobre quais são as preferidas pelos jogadores. Neste outro quadro, o console tem 31,1% dos votos, ainda atrás dos smartphones, com 32%. Computador vem logo depois com 28,9% e tablets com 7%.

A partir da pesquisa, foi possível saber quais são os videogames mais usados no Brasil. Vamos a eles:

1) Microsoft Xbox 360 – 42,9%



Kinect Adventures, um dos games mais populares de Xbox 360 Kinect Adventures, um dos games mais populares de Xbox 360

2) Sony Playstation 2 – 38,9%



GTA San Andreas, o favorito entre os jogadores de PS2 GTA San Andreas, o favorito entre os jogadores de PS2

3) Sony PlayStation 3 – 30,3%



Gran Turismo 5, no PS3 Gran Turismo 5, no PS3

4) Sony PlayStation 4 – 10,4%



The Last of Us foi remasterizado para o PS4 The Last of Us foi remasterizado para o PS4

5) Microsoft Xbox One – 7%



Assassin’s Creed Unity, no Xbox One Assassin’s Creed Unity, no Xbox One

6) Nintendo Wii U – 2%



Super Smash Bros, título exclusivo de Wii U Super Smash Bros, título exclusivo de Wii U

*Para a realização desta segunda edição do estudo, foram entrevistadas 909 pessoas de 25 estados e do Distrito Federal em janeiro deste ano.

**A pesquisa não apresentou dados sobre consoles portáteis como Nintendo 3DS e PlayStation Portable