Imagina como Lara Croft (Tomb Raider) e Sonya Blade (Mortal Kombat) seriam se seus corpos não fossem tão sexualizados? Com essa questão em mente, o site Bulimia.com, dedicado a fornecer informações e opções tratamentos a mulheres que sofrem com anorexia, bulimia e outros tipos de distúrbios alimentares, fazendo uso das medidas médias da mulher norte-americana, redesenhou – ou fez, segundo ele, “photoshopagem reversa” – personagens femininos de games populares.

Entre o “antes e depois”, as personagens ganham “cinturas maiores e braços e pernas mais grossas”. Em sua página, contrasta o hiper-realismo que a indústria de videogames atingiu com a forma que retratam mulheres. “Por que eles não conseguem representar o corpo feminino de forma mais precisa?”, ironizam e ainda afirmam que mulheres “plus-size” são raridades e que o comum são cinturas ultra-finas.

Sam Deford, responsável pelo projeto, disse ao Polygon que designers perpetuam medidas irreais, irrealistas e distorcidas de corpos femininos e isso “ofende todas as mulheres”. Além disso, a perpetuação desses “ideais irreais” podem resultar em ideias obsessivas em mulheres sobre seus corpos e se questionarem sobre as razões de essas formas não se alinharem com seus próprios ideais.

Por outro lado, pondera que alguns estúdios tem se esforçado para tirar tais personagens desse buraco da irrealidade, como é o caso de Lara Croft, que, segundo Deford, está “mais realista” nos seus títulos mais recentes.

Para ela, mais realismo nesse sentido traria impactos “na percepção cultural e no respeito ao corpo feminino”. Deford diz ainda que muitos personagens masculinos também são retratados de forma completamente desproporcional e que, provavelmente, isso afeta homens também.

“A diferença aqui é que a maioria das mulheres nos jogos são hiper-sexualizadas e objetificadas. O mesmo não é possível se dizer da maioria dos personagens masculinos nos jogos.”

Personagens com medidas mais ‘reais’:

