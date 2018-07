Por Bruno Capelas

Project Morpheus. Óculos coloca jogador ‘dentro’ do jogo FOTO: Reuters Óculos coloca jogador ‘dentro’ do jogo FOTO: Reuters

Um dos principais destaques da E3 2014, a maior feira de games do mundo, o óculos de realidade virtual Project Morpheus, desenvolvido pela Sony, pode estar perto de deixar de ser apenas um… projeto.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, o Morpheus, que pode ser um bom rival ao Oculus Rift, completou 85% da sua fase de desenvolvimento para ser um produto voltado ao consumidor final, declarou o chefe do Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida. “Com o Morpheus e o PS4, poderemos oferecer aos gamers uma nova experiência de realidade virtual de um jeito divertido e alegre”, disse ele.

Assim como o Oculus Rift, desenvolvido para computadores, o Morpheus também usa componentes miniaturizados originalmente destinados a smartphones para criar uma experiência de realidade virtual muito imersiva. A presença de chips de celular no Morpheus é um bom sinal para os gamers: com tais peças, o produto pode ter um preço mais baixo e ser acessível a não só àqueles que podem pagar o preço de um PS4 no Brasil.

(Em tempo: o console da Sony continua custando R$ 4 mil no varejo brasileiro oficialmente, mas é possível encontrá-lo no ‘mercado cinza’ por menos de R$ 2 mil).

Entretanto, talvez demore algum tempo ainda para o Morpheus chegar ao mercado: a Sony ainda não divulgou nenhuma data de lançamento para o produto, e nem anunciou se distribuiu kits de desenvolvimento do aparelho para empresas parceiras — algo que o Oculus Rift já fez.