Com a intenção de dar o gostinho (e promover) alguns de seus jogos, a Valve iniciou nesta quinta, 16, uma promoção permitindo que qualquer usuário jogue 10 games de forma gratuita até domingo. Os jogos, originalmente com preços que variavam de R$ 25 a R$ 70, estão disponíveis na Steam. Depois de domingo, a gratuidade termina e o usuário opcionalmente pode comprar os games (que também estão com preços reduzidos) pra seguir a jogatina.

Game é sempre uma questão de gosto, mas, caso não tenha tempo de jogar toda a lista, o Que Mario recomenda um esforço para provar ao menos Don’t Starve – um survival simples e bonito – e o divertido Awesomenauts. Há bons títulos ainda como Payday 2, XCOM, Grid 2 (para os fãs de corrida) e o popular Injustice. Confira a lista completa abaixo:

PAYDAY 2

XCOM: Enemy Unknown

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

Awesomenauts

Don’t Starve

Trine 2

GRID 2

Killing Floor

Blade Symphony

Company of Heroes 2