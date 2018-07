O estúdio independente The Behemoth, responsável pelos excepcionais Castle Crashers e Alien Hominid HD, anúnciou que, até 23/01, toda a renda arrecadada com as expansões dos games será revertida em doações para as vítimas do terremoto do Haiti.

E todo o dinheiro arrecadado será igualado por uma doação do estúdio para a Cruz Vermelha norte-americana.

É bom lembrar que o estúdio tem apenas 2 games publicados, uma quantidade limitadíssima de recursos e muita boa vontade.

O conteúdo extra está disponível para download dentro da rede Xbox Live. Cada expansão, das 3 disponíveis, custa em média US$ 4.

Imagine que bacana se as grandes empresas de games aderissem a essa campanha…