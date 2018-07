O time coreano Samsung Galaxy White levou o primeiro lugar no maior evento de e-sports conhecido, o Campeonato Mundial de League of Legends. O campeonato teve sua final realizada no estádio Sangam, na Coreia, o mesmo que sediou a abertura da Copa do Mundo de 2002, e contou com um público de 40 mil pessoas.

A equipe bateu o time Star Horn Royal Club, da China, por 3 a 1 e levou o prêmio de US$ 1 milhão.

A grande final, disputada na tarde deste domingo, foi transmitida pelo Twitch e chegou a contar com 500 mil usuários ao mesmo tempo. A ESPN voltou a fazer a transmissão de um campeonato de e-sports (ela já havia feito do The International), além de um canal de TV local.

No ano passado, a final aconteceu no Staples Center de Los Angeles e contou com um público de 12 mil pessoas.

Brasileiros

O campeonato contou pela primeira vez com uma equipe brasileira. A KaBuM eSports foi eliminada no final de setembro após perder seus cinco primeiros jogos e vencer o último. A equipe ficou em último durante a fase de grupos.

No início de agosto, o Link fez uma matéria com o time da KaBuM eSports, contando como é a vida de um atleta dos mouses e dos teclados. Entre os 17 e os 24 anos, os garotos vivem em sistema de concentração digno das principais seleções de futebol do mundo em uma casa no interior paulista, e treinam intensamente. Saiba mais sobre a vida deles aqui – e sobre o crescimento dos eSports no mundo aqui.