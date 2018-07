SÃO PAULO – O criador do jogo do passarinho intolerante a canos verdes está preparando um novo game também em pixel art. Na imagem divulgado pelo vietnamita Dong Nguyen, no lugar o pássaro amarelo aparece um personagem humano, e os canos são substituídos por estruturas de concreto. O desenvolver não disse mais nenhum detalhe sobre o jogo, seu nome ou funcionamento.

“Estou fazendo um novo jogo. Para que as pessoas possam esquecer um pouco o Flappy Bird”, disse Nguyen sem explicar por que as pessoas deveriam esquecer um jogo que ele mesmo criou.

Flappy Bird, o retorno

Em entrevista a David Kushner, jornalista da revista Rolling Stone (que fez uma bela matéria sobre o assunto), Nguyen comentou sobre sua intenção em ressuscitar o aplicativo do Flappy Bird, que o próprio autor tirou depois da explosão de sucesso. Na época, alegou não saber lidar com o fato de as pessoas estarem se viciando no jogo e chegou a dizer que o game havia transformado sua vida em um inferno.

O desenvolvedor disse ficar muito chateado com as variações do seu jogo que surgiram na ausência do original e adiantou algumas detalhes sobre o retorno de Faby – é como se chama o passarinho de lábios (?) vermelhos. Para não consumir mais o tempo de ninguém, o novo Flappy Bird terá limite de jogadas, quando atingido, o usuário terá de esperar “alguns minutos” para tentar desviar dos canos de novo.

A versão remodelada também terá multiplayer assíncrono (os participantes não precisam estar jogando todos ao mesmo tempo), mas Nguyen disse ainda estar decidindo sobre a quantidade máxima de jogadores por partida. O vietnamita disse ainda que mudanças visuais estão previstas: “A arte vai mudar bastante. O novo ‘Flappy Bird’ não terá visual de pixel simples mais. Vou também incluir novo personagens ‘fofos’, mais obstáculos e novos ambientes.”

/Murilo Roncolato