Luiz Fernando Toledo

Dark Echo não é tridimensional, não tem uma história, seus personagens não têm nome. Aliás, se é que têm alguma forma ou se é que são personagens. Trata-se de uma das experiências mais únicas já feitas para as plataformas portáteis, já que nem teria como jogá-lo em qualquer outro que não fosse um smartphone.

Você é alguém, representando por dois pés, que caminha em salas escuras e tem como único aliado um de seus sentidos – a audição. Não se explica por que você está nestes corredores ou o que lhe persegue, já que a todo momento os sons fazem parecer que estamos em um legítimo Resident Evil ou em The Evil Within, dada a atmosfera sombria. Sua missão é escapar ileso de todos os corredores e fugir dos…bem, de traços de cor vermelha que representam o inimigo. É mais fácil jogar do que explicar esta abstração que é Dark Echo.

O que nos primeiros minutos pode parecer uma longa sequência de traços brancos e vermelhos, logo vai se parecer (ao menos em sua imaginação) com isto:

Cada fase representa um novo desafio abstrato. Sua única ferramenta disponível é o seu próprio passo. Caso dê passos largos e pesados, o inimigo pode ouví-lo, mas o eco nas paredes vai mostrar o caminho. Se preferir ficar escondido, você pode andar com a ponta dos pés e permanecer oculto.

Como os próprios desenvolvedores da Rac 7 Games indicam logo no começo, o ideal é usar fones de ouvido. A experiência está toda nos sons e o visual é quase um complemento de tudo. Barulho de portas, o som do sangue e até mesmo o momento do aterrorizante grito da morte – são eles os protagonistas de tudo.

Há 80 estágios no total, um mais estranho do que o outro. Como dizem os próprios criadores, medo irracional é a expressão que define Dark Echo.

Não é exagero de minha parte dizer que certas fases lembram – e muito – as sensações em perseguições de games clássicos de survival horror. É em experiências como esta que percebemos o poder da mente em ampliar as poucas pistas que tem e desenvolver narrativas que não foram dadas.

Baixe o app (que custa US$ 1,99, ou aproximadamente R$ 6,40), apague as luzes e deixe que sua criatividade fale mais desta pérola dos smartphones.

Dark Echo

iOS/Android (Baixe na App Store ou no Google Play)

Preço: US$ 1,99, ou aproximadamente R$ 6,40

Desenvolvedor: RAC7 Games

Lançado em: fevereiro/2015