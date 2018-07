O game Insterstellar Marines é grátis, roda direto pelo navegador web (você só precisa instalar um plug-in) e prova que é possível ter um game bem decente sem nenhum hardware muito violento.

Testamos o game com um notebook equipado com um AMD Turion X2, com 3 GB de RAM e uma plaquinha de vídeo sem vergonha integrada e o resultado foi fantástico.