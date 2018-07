Por Bruno Capelas

Você é daqueles que adora um videogame antigo, cheio de pixels e carinha de 8 bits, em que as cores não são as reais, mas têm sempre um visual divertido? Vive imaginando que suas fotos poderiam ter toda aquela estética, como se tivessem saído do Atari ou do Super Nintendo? “Seus problemas acabaram!”

Desenvolvido pela Webcore Games, uma produtora de São Paulo, o Bitstagram é um aplicativo que contém 16 filtros, baseados em 16 videogames do passado – do Pong ao Super Nintendo. Sua interface é muito simples: assim como o Instagram, ele permite que você tire fotos dentro do aplicativo ou aplique os filtros (“Pong”, “Atari 2600” ou “Game Boy Color” estão entre as opções) em imagens capturadas pela câmera do celular. Depois de escolher o filtro, é só salvar no smartphone ou compartilhar nas redes sociais.

“Hoje, a questão do retrô e da pixel art está muito na moda. Pensamos em como podíamos trazer isso para a vida real e para as redes sociais”, comenta Fernando Chamis, diretor da Webcore. “O Bitstagram é uma grande homenagem aos videogames do passado”, diz o executivo. A partir de uma ideia do artista Rafael Nascimento, a empresa passou um ano pesquisando a paleta de cores de cada um dos consoles antigos para gerar o aplicativo, lançado na última quarta-feira, 19.

Disponível para iOS e Android, o Bitstagram é gratuito e pode ser baixado nas lojas oficiais de cada sistema. “Queremos que o maior número de pessoas use o aplicativo e mudem suas fotos do Facebook para uma foto 8 bits”, brinca Chamis, que conta que o app não tem expectativas de monetização até o momento.

Testamos os filtros do app em cinco videogames muito especiais, com a ajuda do nosso mascote Mario. Na camada superior, a foto original e os Marios do Atari 2600 e do Nintendinho (NES). Na de baixo, o Mario do Game Boy, do Mega Drive e do Super Nintendo (SNES). E aí, gostou?