Saiu nesta terça-feira, 27, o trailer (abaixo) do DC Universe Online, novo game da Sony lançado durante a Comic-Com International, maior evento de quadrinhos e pop arte do mundo que aconteceu semana passada em São Francisco, nos Estados Unidos. O jogo trará personagens da famosa editora americana de quadrinhos DC Comics e será para múltiplos jogadores online (MMO).

O jogador poderá criar seus próprios super heróis para lutar ao lado de heróis como Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha ou de vilões como o Coringa em ambientes como Metropolis e Gotham City. Personagens e lugares vão sendo destravados à medida que se avança no jogo.

Chris Cao, um dos diretores de criação do jogo, frisou, durante a conferência, que a força do jogo está na criação de um personagem próprio e na fundação de uma nova Liga – muito mais do que na adoção da personalidade de um dos membros da Liga da Justiça. Também será possível que o herói criado pelo jogador participe da Liga ou lute contra ela.

A data de lançamento está marcada para o dia 2 de novembro deste ano e o game deve custar US$60,00. A função MMO não vai requerer a assinatura do serviço PlayStation Plus.