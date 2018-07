Por Murilo Roncolato

O mínimo que se espera de um óculos de realidade virtual é que ele proporcione uma experiência realmente imersiva. E se essa experiência for colocando você dentro do mundo da série animada-trash-favorita? A produtora Tool, inspirada por The Stick of Truth, jogo RPG de South Park, recriou a vizinhança de Colorado, onde moram Stan, Kyle, Eric e Kenny.

O universo foi desenvolvido principalmente para usuários do óculos Rift da Oculus VR (comprada por US$ 2 bilhões pelo Facebook em março; o modelo mais recente chega neste mês ao mercado por US$ 350). Usando comandos básicos, é possível andar e olhar para qualquer lado no bairro e, com uma pequena dose de imaginação e boa vontade, se imaginar ao lado de amigos grosseiros e imortais (no caso do Kenny).

Para quem ainda não tem o Oculus Rift na mão (para quem tem, é só baixar esse arquivo), é possível projetar a sensação imersiva no seu navegador agora mesmo. Basta entrar no site do projeto South Park Oculus, baixar o plugin Unity e explorar, usando o mouse e as setas do teclado (dica: coloque no modo fullscreen para ficar mais bacana).

Os produtores anunciam ainda que criaram um Easter Egg no game. Ao adentrar a Igreja, o jogador vai direto para o inferno e só poderá voltar se interagir com Saddam Hussein, localizado bem ao lado do Diabo – que sutis, não?