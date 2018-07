Por Bruno Capelas

Um dos jogos mais esperados do ano, Destiny vendeu US$ 325 milhões em seus primeiros cinco dias de venda, segundo números divulgados pela produtora do jogo, a Activision, em comunicado divulgado à imprensa nesta quarta-feira, 17. Segundo a empresa, os jogadores já executaram mais de 100 milhões de horas de jogo online e realizaram 137 milhões de atividades dentro do game, uma mistura de ficção científica com tiro em primeira pessoa em ambiente multiplayer online.

“Os fãs de Destiny jogaram mais de 100 milhões de horas de jogo na primeira semana. Essa é similar aos níveis de engajamento dos nossos jogos mais populares da franquia Call of Duty ®, que obviamente é um líder da indústria”, disse Eric Hirshberg, CEO da Activision Publishing . “Milhões de jogadores estão se divertindo jogando Destiny e não conseguem deixar seus controles de lado. E este é apenas o começo”, acrescentou.

O número, apesar de empolgante, não faz cócega em dois dos principais lançamentos de games de 2013: “Call of Duty: Ghosts”, da mesma Activision, vendeu US$ 1 bilhão (para lojistas) em apenas um dia de venda, enquanto “GTA V”, da Take-Two Interactive, foi capaz de vender US$ 1 bilhão (para consumidores finais, o que é um dado diferente) em apenas três dias de vendas.

A diferença, porém, é que “Destiny” se divide entre duas gerações de videogames e é uma nova franquia, enquanto “GTA V” e “Call of Duty: Ghosts” já eram parte de séries consolidadas ao serem lançados no ano passado.

