Kim Schmitz ou “Dotcom” tinha mansão, carros, uma escopeta, um site de armazenamento de arquivos com cerca de 150 milhões de usuários registrados e era um, como dizer… um baita nerd.

A prisão e a multa milionária que o fundador do Megaupload enfrenta atualmente podem ter sido bem ruins para o alemão com residência (e que residência!) na Nova Zelândia. Mas Dotcom perdeu algo a mais: a chance de continuar disputando a liderança no ranking de killers no “Call of Duty: Modern Warfare 3“.

Dotcom já obteve o primeiro lugar uma vez e registrou o momento (que teve direito a bolo e reportagens) em um vídeo, postado em seu canal no Youtube (MrKimDotcom).

“Megaracer”, como é chamado na rede multiplayer do game, teve que matar mais de 150 milhões de players, o que lhe custou horas e horas de jogo, sentado em sua super poltrona na sua super mansão.

Veja o vídeo da conquista: