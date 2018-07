A BioWare anunciou que Dragon Age 2, continuação do game Dragon Age: Origins, já está sendo produzida. A empresa lançou um site do game que promete o primeiro trailer do game para dia 18 de agosto. O game estará disponível para Playstation 3, Xbox 360 e PC.

Apenas alguns detalhes foram revelados: a história vai se desenrolar por uma década e game apresentará novos mecanismos nos combates. Há também a promessa de gráficos melhores . A principal mudança é que o jogador vai controlar um personagem diferente do que comandou em Dragon Age: Origins. Porém, todas as ações se darão no mesmo mundo.

A revista Gameinformer apresenta aquele que possivelmente será o personagem principal do game: