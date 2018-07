Se você tem menos de 25 anos, não deve se lembrar de Dragon Ninja.

Na época que Shinobi mandava nos fliperamas, um jogo com gráficos melhores, ninjas e caminhões começou a fazer barulho.

Além da boa música, Dragon Ninja, que nos EUA era conhecido como Bad Dudes Versus Dragon Ninja, contava com um dos primeiros golpes carregados da história dos games. Era só pressionar o botão de soco para o personagem brilhar e desferir um golpe indefensável, que tinha poder o bastante para derrubar uma fila de oponentes.

Bad Dudes Versus Dragon Ninja foi lançado para fliperamas e para o Nintendinho.

O jogo fez sucesso nos fliperamas do Brasil por causa da popularidade do seriado japonês Jiraya, que também era sobre ninjas.

Na época não importava muito, mas o roteiro do game era ridículo. O presidente dos EUA, Ronald Reagan, foi sequestrado por ninjas. O governo então decide confiar o resgate do comandante máximo da nação ianque para uma dupla de marombeiros. Genial, não?

A canção é bem bacana, principalmente porque foi usada a harmonia das músicas originais. E é sério, no final do jogo eles comem hambúrgueres com o presidente…

Como sabemos disso? Ora, gastamos uma montanha de fichas na época até chegar ao final do jogo. Old school.