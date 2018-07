O presidente da Nintendo, Satoru Iwata, luta com Regie Fils-Alme, presidente e diretor de operação da empresa das Americas, em uma das cenas mais inusitadas – e ao mesmo tempo estranhas – de todas as E3. Poderia ser um filme de ação com atores ruins, mas foi esta a introdução que a Big N deu à apresentação do tão esperado Super Smash Bros, que será lançado no segundo semestre para Wii U.

A introdução serviu para mostrar que agora até os “mii characters”, avatares personalidades pelo jogador, poderão entrar em combate armados e equipados com habilidades. Segundo a empresa, os miis estarão “tão competitivos quanto outros personagens “. Eles virão em três classes: Mii Brawler, Swordfighter, Gunner, cada um com seus movimentos.

Para a versão de 3DS, que deve ser lançada antes, a Nintendo exibiu uma coleçao de minigames que farão parte do jogo, além de novas imagens de batalhas e cenários.

por Luiz Fernando Toledo