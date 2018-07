Monster Hunter chegou pela surpresa, mas ficou pela qualidade. Não à toa chega à sua quarta versão, desta vez para o portátil 3DS. Com um arsenal de armas monstruosamente grandes e inimigos maiores ainda, ficou difícil não dar atenção ao aspecto colossal do game.

O trailer divulgado pela Capcom na E3 não mostra grandes novidades, parece uma versão bastante parecida com a já existente no 3DS. O diferencial parece ser a criação de armas, conforme divulgado no vídeo, mas sem muitos detalhes. O multiplayer continua sendo um destaque, assemelhando-se aos RPG online (com a diferença de que neste, cabem apenas quatro jogadores simultaneamente).

A expectativa é de que venham mais monstros, equipamentos e cenários exploráveis. E espera-se que os personagens estejam menos “durões” de controlar do que na versão anterior do portátil, característica que tirou parte do brilho de Monster HUnter Ultimate 3DS.

/Luiz Fernando Toledo