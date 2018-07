OBJECTION! Se você não ouviu a interjeição na voz de Phoenix Wright ou sequer começou a pensar em contradições no discurso da testemunha, então nunca jogou este game dos portáteis Nintendo DS e 3DS. Na versão anunciada na E3, Phoenix Wright:Ace Attorney Trilogy retoma os três games da série do advogado de cabelos espetados que adora gritar com todo mundo.

Ace Attorney, Justice for All e Trials And Tribulations estarão em 3D e em alta definição, assegurando horas e mais horas de casos intrigantes com toda a bizarrice que só a Capcom poderia inserir num contexto tão fora do conceito dos games como o Direito.

É claro que aqui a coisa é menos séria e você não precisa ter decorado todo o Vade Mecum para trabalhar (nem ter desembolsado o alto custo deste livro amado e odiado pelos futuros advogados). Colete pistas, converse com testemunhas e advogados e tema (ou não) o juiz bacaninha do tribunal. O visual do jogo é como misturar um episódio de Law and Order com algum Naruto ou qualquer outra série japonesa. Veja o trailer:

/Luiz Fernando Toledo