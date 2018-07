Por Bruno Capelas

‘The Sims 2’ foi lançado em 2004 pela Electronics Arts. FOTO: Reprodução ‘The Sims 2’ foi lançado em 2004 pela Electronics Arts. FOTO: Reprodução

Um dos jogos mais aclamados da história dos PCs, The Sims (aquele game em que basicamente você pode brincar de Deus e comandar humanos em suas vidinhas cotidianas e desprezíveis) vai ganhar uma nova edição em setembro. The Sims 4 terá novos jeitos de simular vidas, com ênfase na criação dos Sims e na construção de casas.

Entretanto, antes que você possa dizer “simoleon”, a Electronics Arts, responsável pelo game, criou uma campanha de marketing para você se entusiasmar com o novo jogo lembrando os velhos tempos. Através de sua loja online, a Origin, a empresa resolveu oferecer gratuitamente a qualquer pessoa um pacote com The Sims 2 e todas as suas expansões (são oito, ao todo), lançadas entre 2004 e 2008.

Para ter acesso à oferta, é simples: antes de tudo, é preciso fazer uma conta na Origin. Nada muito complicado – nem diferente de outros cadastros que você fez por aí na internet. Depois disso, é preciso baixar o programa da Origin e instalá-lo no seu computador. A partir daí, você precisa se logar na rede da Origin, seguir para Minha Conta e depois entrar na sessão de Código de Resgate de Produto. Na tela abaixo, é preciso inserir o código “I-LOVE-THE-SIMS”.

Depois disso, é só entrar no programa da Origin (aquele que você instalou no seu PC) e baixar tudo – mais de 12 GB de games, para você passar as próximas semanas esperando The Sims 4. Ou não. Mas atenção: a oferta vai só até o dia 31 de julho.

E claro: como tudo que é de graça, talvez a Origin possa enfrentar problemas na hora de fazer o download do jogo, por sobrecarga. “Faz parte”, mas no fim dá tudo certo.