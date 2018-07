Todo fã de FIFA sabe: além de novas funções e jogadas, toda edição da série de games de futebol também é cheia de músicas bacanas na trilha sonora. Com FIFA World Cup 14 não poderia ser diferente – mas, afinal, como se trata de um evento sediado no Brasil, não poderia faltar um sabor tupiniquim à trilha sonora.

Se em edições anteriores a EA Sports já havia usado canções de artistas como Marcelo D2 e Tulipa Ruiz, agora é a vez de um grupo de artistas brasileiros para botar inveja nos gringos: Emicida e o Quinteto em Branco & Preto aparecem com “Hino Vira-Lata”, enquanto o paraense Felipe Cordeiro dá suas guitarradas em “Lambada Alucinada”.

Os veteranos do Trio Mocotó botam todo mundo pra sambar com “Beleza! Beleza! Beleza!” e o rapper Rael, de São Paulo, mostra a sua “Caminho”, perfeita para embalar os seus gols e jogadas para levantar a taça. A lista completa está disponível no site da EA.

FIFA World Cup 14 segue em pré-venda por R$ 200 e chega às lojas de todo o País no dia 24 de abril, incluindo 203 seleções, 7.469 jogadores, 19 treinadores licenciados e 21 novos estádios, incluindo todos os 12 que estarão na Copa do Mundo, além da narração de Tiago Leifert e os comentários de Caio Ribeiro, ambos da TV Globo.

Para você que está ansioso, vale já prestar atenção em algumas das músicas. Solta o play, DJ.