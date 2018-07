Por Bruno Capelas

A Electronics Arts (EA) está apostando pesado para atrair a atenção dos jogadores e inovar na maneira em que se jogam games. A empresa estreou nessa terça-feira, 12, o EA Access, serviço exclusivo para Xbox One que permite o download de alguns de seus maiores jogos mediante o pagamento de uma assinatura mensal de US$ 5 (ou uma assinatura anual de US$ 29).

Títulos como Battlefield 4, FIFA 14 e Madden NFL 25 estão entre os disponíveis no serviço, que funciona de forma simples. Depois da assinatura, o usuário instala um aplicativo do EA Access no seu Xbox One, e pode baixar gratuitamente os títulos presentes no The Vault (o acervo da plataforma digital).

Além disso, o serviço permite que os gamers testem títulos novos cinco dias antes de seu lançamento (os games são removidos após a chegada às lojas), e dá descontos na compra de conteúdos da Electronics Arts.

Os planos da empresa são de ampliar o The Vault com o passar do tempo, sem remover títulos do serviço.

Por enquanto, o serviço está disponível apenas nos seguintes países: Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, México, Nova Zelândia e Reino Unido. Procurada pela reportagem do Link, a assessoria da EA no Brasil preferiu não se pronunciar sobre o assunto, mas adiantou que o serviço deve chegar em breve ao País, mas sem previsão de datas ou preços.