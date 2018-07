Por Bruno Capelas

Sabe aquele PlayStation 4 comemorativo dos 20 anos de história do console da Sony?

Então: apesar de ser vendido por US$ 400 oficialmente (o mesmo preço que custa o PlayStation 4 nos EUA), o videogame está sendo leiloado no eBay, site de vendas dos EUA, por mais de R$ 30 mil. Tudo porque a Sony produziu apenas 12,3 mil unidades do aparelho, que se esgotaram rapidamente na venda online.

Pode piorar: como o console ainda não chegou às mãos dos consumidores, a maioria das ofertas oferece pré-vendas confirmadas do site da Sony. A mais cara das ofertas chega a US$ 17,7 mil – ou quase R$ 46 mil.

Decorado com as cores oficiais do PlayStation 1, o kit comemorativo contém um console e um Dual Shock 4, também na cor cinza que fez a fama do videogame da Sony.

