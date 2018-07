Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Já pensou se você pudesse comprar um PlayStation 4 (aquele que continua custando R$ 4 mil aqui no Brasil) por apenas US$ 90? Foi o que aconteceu com alguns consumidores espertinhos do Walmart nos EUA.

Tudo começou quando o Walmart anunciou uma campanha dizendo que cobriria qualquer preço que a Amazon faria em seus produtos. A rede varejista só se esqueceu de que qualquer pessoa pode criar anúncios dentro do site da Amazon. Com isso, vários espertinhos criaram anúncios falsos, vendendo o PS4 a US$ 90, por exemplo.

A Amazon tem uma política de remover ofertas que não existem, mas não a tempo de que os golpistas pudessem imprimir a imagem da venda com o preço adulterado para levá-la ao Walmart e aí comprar seu PS4 baratinho, baratinho.

Abaixo, algumas pessoas mostram como conseguiram enganar, trapacear, ludibriar o Walmart. Vale lembrar que, nos EUA, o console custa US$ 399.