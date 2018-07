Por Bruno Capelas

A vida no campo te agrada? Coletar moedas e fazer a colheita de cenouras, morangos e cuidar de vacas é tudo o que você sempre quis? Então presta atenção, potencial fazendeiro: a Zynga disponibilizou nessa quinta-feira, 17, uma versão mobile de seu (clássico?) jogo FarmVille, que foi uma verdadeira febre no Facebook antes de ser engolido pelo viciante Candy Crush Saga.

FarmVille 2: Aventuras no Campo já pode ser baixado nas lojas oficiais dos sistemas iOS e Android, e trará uma dinâmica diferenciada para melhorar a experiência de jogo nos dispositivos móveis: se antes era preciso esperar muito tempo até que uma colheita desse frutos, agora serão apenas alguns minutos. Outra novidade é que os jogadores poderão vender e comprar produtos uns dos outros, além de produzir e utilizar recursos feitos com matéria-prima feita em sua própria fazenda.

Seguindo uma tendência cada vez mais popular — e presente nas versões sociais e web de seu jogo —, FarmVille 2 também deixará os jogadores comprarem itens dentro do aplicativo para melhorarem a sua experiência de jogo. O jogo está disponível em 16 idiomas, mas só roda em versões superiores à 4.0 (Ice Cream Sandwich).

FarmVille 2 é a esperança da Zynga de se recuperar após a perda de jogadores de seus games sociais, que entraram em declínio com o surgimento de rivais como o já citado Candy Crush e o Clash of Clans. Em 2012, a empresa abriu seu capital apostando alto em seus jogos, mas viu suas ações caírem de cotação com a debandada de gamers.