As cerca de 35 milhões de pessoas que jogam Farmville todos os dias poderão agora fazer isso onde quer que estejam. Na segunda-feira, 7, o CEO da desenvolvedora do game, Mark Pincus, anunciou que sua empresa vai lançar no final de junho um aplicativo para iPhone do Farmville. Pincus esteve no mesmo palco em que Steve Jobs apresentou o novo iPhone 4, durante a abertura do evento Worldwide Developers Conference, da Apple.

Pelo que foi mostrado, o formato do Farmville no iPhone será muito parecido com o do game jogado no Facebook – com as devidas adaptações para que ele rode na tela do aparelho da Apple. Pelo iPhone o jogador terá acesso à mesma fazenda em que esta trabalhando no Facebook e alguns itens serão vendidos exclusivamente pelo smartphone.

Resta a Zynga – que foi chamada por Steve Jobs de Zenya duas vezes na apresentação de segunda-feira – lançar apps para iPad e Android para que o mundo vire uma grande fazenda virtual.

