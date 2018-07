PewDiePie, o youtuber de games mais famoso da plataforma, PewDiePie, o youtuber de games mais famoso da plataforma, jogando o

não-oficial ‘Super Mario 64: Chaos Edition’

A Nintendo era famosa por postura ranzinza quanto à produção de vídeos explicativos de jogadores que percorrem seus games (conhecidos como “let’s play”, “gamethrough” ou “detonado”).

Eles estão aos montes no YouTube e são muito populares na comunidade gamer. As desenvolvedoras não costumam implicar com os produtores de vídeos – inclusive porque acabam gerando resultado positivo, divulgando ainda mais seus jogos.

Mas não era o caso da Nintendo, que desde 2013 adotou a postura de reivindicar direitos autorais, impor publicidade própria e ficar com a receita do vídeo para si.

Até hoje. Ou melhor, até dia 27 de maio, data em que começa a valer seu novo modelo para youtubers interessados na marca chamado Nintendo Creators Program. Por enquanto, o programa rola apenas em beta.

A empresa dona de personagens imprescindíveis na história dos videogames como Mario, Donkey Kong, Link, Kirby e Pikachu adotou um novo posicionamento. Sob o novo programa, criadores de conteúdo em vídeo poderão ficar com 60% da receita publicitária obtida de vídeos sobre títulos da marca.

Canais dedicados exclusivamente à Nintendo ganharão “um a mais”: 70% do total.

Quem fará a gestão, claro, é a própria Nintendo. Ela recebe tudo e repassará por PayPal da devida porcentagem, dois meses após a contagem de views.