Por Murilo Roncolato

É oficial. A Electronic Arts avisa a todos que o próximo FIFA, ineditamente, não terá equipes brasileiras.

Pois é.

Nas palavras usadas no comunicado oficial, a “ausência de clubes e estrelas nacionais se deve, principalmente, a algumas mudanças no processo de licenciamento no Brasil”. “A EA não conseguiu chegar a um acordo com os detentores dos direitos dos jogadores e, consequentemente, eles não serão incluídos no jogo FIFA 15, estando também ausentes os respectivos clubes do campeonato brasileiro.”

O game será lançado no dia 25 de setembro deste ano – ironicamente o mesmo que o Brasil sediou o maior evento esportivo da própria FIFA – para Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PC e Wii (mas não Wii U).

A empresa diz que apesar da ausência dos times brasileiros, a Seleção Brasileira e os jogadores brasileiros presentes em outras ligas continuarão no FIFA 15. Demais anúncios serão feitos na Gamescom, no dia 13 de agosto.

Resta aos fãs do futebol aguardar que surpresas assim não surjam também para Pro Evolution Soccer 2015 – chamado PES, o maior concorrente do game FIFA na atualidade – que teria então chances de ganhar maior apelo no Brasil. O jogo também é previsto para este terceiro trimestre e deve chegar para PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 e PC.