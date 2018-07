Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução

Uma das franquias favoritas dos brasileiros quando o assunto é videogame acaba de ter mais uma edição confirmada: o jogo de futebol FIFA 15, feito pela EA Sports, será lançado no mundo todo no dia 25 de setembro, e foi anunciado durante a coletiva da Electronics Arts na E3, a maior feira de games do mundo, que rola até quinta-feira, 12, em Los Angeles.

Disponível para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC, FIFA 15 aprimora ainda mais as qualidades de seu antecessor, FIFA 14, que foi o quarto jogo mais vendido em 2013 no Brasil (segundo dados da consultoria GfK).

Entre as novidades, estão o uso de maior potencial gráfico para os consoles de nova geração e a presença de uma nova característica, chamada Emoção e Inteligência, que pode afetar o comportamento dos jogadores de acordo com o decorrer da partida – se o seu goleiro tomar muitos gols, ele pode falhar mais facilmente, ou a moral do time pode crescer após conseguir um empate que parecia impossível.