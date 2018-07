Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

A EA Sports divulgou nessa segunda-feira as plataformas que devem receber FIFA 14, seu game de futebol que se supera a cada edição. Como era de se esperar, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One e Xbox 360 vão ter suas próprias versões do game – o que não deve acontecer, mais uma vez, com o Wii U.

A última vez que o console da Nintendo foi lembrado pelo simulador de Neymar da Electronics Arts foi em 2012, no FIFA 13 – a justificativa, mais uma vez, é a base instalada do Wii U, que hoje é de 6,3 milhões de unidades, segundo o VG Chartz.com, site especializado em vendas de videogames.

A surpresa, porém, fica com o Wii: o console da antiga geração da Nintendo vai ter sua própria versão de FIFA. Além disso, parece incrível, mas FIFA 15 é a primeira versão do jogo da EA que não vai sair para PlayStation 2 (um dos principais consoles do mercado brasileiro). Nintendo 3Ds, PC e PS Vita, porém, também vão ter versões do FIFA.

Na semana passada, o game foi confirmado pela EA Sports durante a E3, e ganhou seu primeiro trailer. Assista: