REPRODUÇÃO

A produtora de games Eletronic Arts divulgou hoje, 28, que o FIFA 16 trará a possibilidade de jogar com times femininos de 12 seleções nacionais diferentes. A inclusão de mulheres no game é a primeira na história da franquia, que existe desde 1993.

Segundo informações da EA, o usuário poderá jogar com as seleções do Brasil, Espanha, Canadá, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, México, Itália, Suíça e China. A Warner, que distribui o game no Brasil, já afirmou que a jogadora Marta está dentre os players disponíveis no novo FIFA, já que foi utilizada como base a escalação da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015 para a inserção das jogadoras.

Foram capturados movimentos de três jogadoras: a americana Alex Morgan, a inglesa Stephanie Houghton e a canadense Christine Sinclair. Com isso, características específicas das jogadoras femininas, como o movimento de cabelos, ficam mais realísticas.

A disponibilização de futebol feminino, porém, não foi uma atitude totalmente espontânea. Em 2013, a jogadora espanhola Verónica Boquete abriu uma petição na internet para inserir mulheres no game. O abaixo-assinado contou com mais de 50 mil assinaturas.

O FIFA 16 será lançado em setembro e estará disponível para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC.

Assista abaixo o trailer do FIFA 16, com as seleções femininas: