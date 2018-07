REPRODUÇÃO

Recentemente, o clássico game Angry Birds recebeu uma nova versão. Agora, procurando popularizar ainda mais o jogo, a marca e os personagens, a Rovio e a Sony lançaram hoje o primeiro trailer baseado nos passarinhos raivosos.

Dirigido pelos estreantes Clay Kaytis e Fergal Reilly e roteirizado por Jon Vitti (Os Simpsons – o filme), o longa irá contar toda história que precedeu a guerra vista nos jogos entre pássaros e porcos. Angry Birds contará ainda com as vozes de Peter Dinklage (Game of Thrones, Pixels), Ike Barinholtz (Esquadrão Suicida), Bill Hader (Ela, Divertida Mente), Jason Sudeikis (Quero Matar meu Chefe 2) e Josh Gad (Pixels, Frozen).

Chama a atenção, no trailer, a trilha sonora. Dentre as músicas que aparecem durante o vídeo, estão canções de Michael Jackson e Carpenters.

O filme deve estrear no dia 12 de maio de 2016. Abaixo, você pode conferir o trailer legendado: