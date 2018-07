Rob McElhenney é o nome dele. O ator e criador da série It’s Always Sunny in Philadelphia assumirá a produção do filme do jogo Minecraft, com a Warner Bros.

DIVULGAÇÃO

Rob McElhenney na Minecon deste ano Rob McElhenney na Minecon deste ano

A anúncio de que a Mojang teria liberado a produção se deu lá trás, em fevereiro de 2014, através de um tweet de Markus ‘Notch’ Persson, desenvolvedor que criou Minecraft, isso bem antes de a Microsoft anunciar a compra do estúdio por US$ 2,5 bilhões e, por consequência, de Notch deixar a Mojang.

Someone is trying leak the fact that we’re working with Warner Brothers on a potential Minecraft Movie. I wanted to be the leak! — Markus Persson (@notch) 27 fevereiro 2014

A Mojang, em seu blog, se resumiu a anunciar a entrada de Rob na equipe de produção, mas não deu mais detalhes sobre o projeto.

Jogo do jogo

A produtora contadora de histórias Telltale é responsável em paralelo ao filme por um jogo em narrativa no universo de Minecraft. O estúdio é famoso por criar games seriados a partir de histórias de quadrinhos (The Walking Dead, que resultou em jogo de mesmo nome; Fables, que resultou em The Wolf Among Us), séries de TV (Game of Thrones, CSI, Law & Order), filmes (Jurassic Park e De Volta para o Futuro) e de outros games (Tales from the Borderlands, baseado no mundo de Borderlands, da Gearbox; e Tales of Monkey Island).

O primeiro episódio de Minecraft: Story Mode deve sair ainda neste ano para PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS e Android. E, segundo anunciou a Telltale este mês, deve ser uma mistura visual de “Lego – O Filme” com “Detona Ralph”. Não entendeu o que eles quiseram dizer? Dá uma conferida no trailer do jogo abaixo para ver se ajuda: